Білий дім відкинув звинувачення в тому, що Трамп залякує свідків

У Білому домі заявили, що президент США Дональд Трамп "просто висловлював свою точку зору" у коментарі щодо свідчень екс-посла Марі Йованович у справі про імпічмент, а не намагався її залякати. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Так Білий дім прокоментував твіт Трампа, опублікований ним під час свідчень колишньої посла США до України Йованович.

"Твіт не був залякуванням свідка, а просто виражав точку зору президента, на яку він має право", - йдеться в заяві.

В заяві також розкритикували розслідування в рамках процедури імпічменту за політизацію.

"Це не суд, це партійний політичний процес, або більш точно, повністю незаконна шарада підтасована проти президента. Тут менше відповідних процедур у цьому процесі, ніж у будь-якій такій події в історії нашої країни. Це справжня ганьба", - йдеться у заяві.

Раніше спікер Конгресу США Ненсі Пелосі заявила, що коментарі президента Трампа щодо свідчень екс-посла Марі Йованович можуть бути розцінені як залякування свідків.

Сьогодні в американському Конгресі відбулися публічні слухання у справі щодо імпічменту президента США Дональда Трампа. Участь в слуханнях брала екс-посол США в Україні Марі Йованович.

Під час того, як Йованович свідчила в Конгресі,Трамп написав, що де б не працювала екс-посол Йованович, там "ставало погано". Також він додав, що президент України Володимир Зеленський негативно висловлювався про Йованович.