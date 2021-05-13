Білий дім оцінив ймовірність санкцій проти "Північного потоку-2" після кібератаки

У Вашингтоні продовжують вважати газопровід "Північний потік-2" "поганим проектом". США не виключають, що проти трубопроводу можуть ввести санкції за кібератаки.

Про це заявила на брифінгу прес-секретар Білого дому Джен Псакі .

Таким чином вона відповіла на питання, яка ймовірність введення санкцій проти проекту як відповідь на кібератаку оператора трубопроводів Colonial Pipeline. За словами офіційного представника, розслідування цієї ситуації як і раніше триває.

"У плані того, які кроки будуть зроблені, то їх, ймовірно, рекомендуватиме кіберкомандування. Ми просто ще не дійшли до цього етапу", - додала Псакі.

За її оцінками, американська адміністрація може вжити відповідних заходів негласно.