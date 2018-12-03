Білий дім відклав збільшення штрафних мит на товари з Китаю

фото: Білий дім (obamawhitehouse.archives.gov)

У США ухвалили рішення відкласти підняття штрафних мит на 90 днів

Білий дім прийняв рішення про те, щоб відкласти підняття штрафних мит на китайські товари. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Зазначимо, з 1 січня США повинні були в 2,5 рази збільшити мита на китайські товари. Але Трамп і Сі Цзіньпін домовилися відкласти цю міру на 90 днів і спробувати виробити нову угоду.

Крім того, сторони також домовилися протягом 90 днів не накладати нових торгових обмежень і постаратися досягти нового взаємовигідної торговельної угоди. Якщо угоди не буде досягнуто, то після закінчення 90 днів після 1 січня штрафні мита будуть підвищені.

Так, штрафні санкції Сполучених Штатів щодо товарів з Китаю вступили в силу в кінці вересня. З введенням зборів у розмірі 10 відсотків на загальну суму 200 млрд доларів американські штрафні мита діють у відношенні приблизно половини імпорту США з КНР.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп заявив, що Вашингтон переможе в торговому протистоянні з Китаєм, що в результаті закінчиться укладенням вигідної для США угоди.

Раніше РБК-Україна писало, що Трамп оголосив про введення нових мит на китайські товари, які стосуються імпорту більш ніж 5 тис. найменувань. Серед таких товарів - текстиль, рис, папір та інше. Пізніше Китай заявив, що готує заходи у відповідь на американські мита. У Китаї запевнили США, що тактика тиску на Пекін не спрацює.