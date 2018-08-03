Китай заявив про намір вирішити торгові розбіжності з США

Пекін готовий вирішити розбіжності з Вашингтоном за принципом рівних можливостей

Китай має намір вирішити торгові розбіжності з Сполученими Штатами Америки (США). Про це заявив міністр закордонних справ Китаю Ван Йі після переговорів з держсекретарем США Майком Помпео на саміті в Сінгапурі, передає Reuters.

Зокрема, Ван Йі зазначив, що співпраця між Китаєм і США є єдиним правильним вибором, тому Китай готовий вирішити розбіжності за принципом рівних можливостей. У той же час він підкреслив, що на зустрічі з Помпео конкретні кроки щодо зниження торгової напруженості не обговорювалися.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Китай закликав США не шантажувати його погрозами мит. Прес-секретар китайського Міністерства закордонних справ Ген Шуан в четвер попередив адміністрацію Дональда Трампа "не намагатися шантажувати Китай, тому що це ніколи не спрацює".

"Ми радимо Сполученим Штатам бути врівноваженими і уникати імпульсивних дій", - зазначив він.

Відзначимо, до цього Трамп планував 1 серпня оголосити про посилення мит на товари з Китаю на загальну суму 200 млрд доларів.