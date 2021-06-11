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Пентагон затвердив другу частину допомоги Україні на 150 млн доларів

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Київ, П'ятниця 11 червня 2021 22:16
Пентагон затвердив другу частину допомоги Україні на 150 млн доларів Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Президент Володимир Зеленський оголосив про те, що Пентагон затвердив другу частину безпекової допомоги Україні. На допомогу Україні американський оборонний департамент передбачив 150 млн доларів.

Про це йдеться на сторінці глави держави у Twitter.

Зеленський заявив, що це надзвичайно важливий внесок у зміцнення обороноспроможності армії України.

"Важливі новини від наших американських партнерів. Пентагон затвердив другу частину безпекової допомоги Україні у 2021 році на 150 млн доларів. Вдячний Білому дому за надзвичайно важливий внесок у зміцнення обороноспроможності армії України та збереження життів наших вояків", - наголосив президент.

Нагадаємо, на початку червня в Києві перебувала делегація американських сенаторів. Під час цього візиту Україна передала США запит про нову військову допомогу.

Як заявляв глава американського Держдепу Ентоні Блінкен, Пентагон готовий розглянути будь-який запит України на військову допомогу.

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