Білий дім схвалив план евакуації американців у разі вторгнення РФ в Україну, - WSJ

Білий дім схвалив план Пентагону, згідно з яким американські війська в Польщі допомагатимуть американцям тікати з України в разі нападу Росії. Таким чином, Адміністрація президента Джо Байдена намагається уникнути хаотичної евакуації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal .

За словами американських чиновників, близько 1700 військовослужбовців 82-го повітряно-десантного корпусу, розгорнутого в Польщі для надання допомоги, найближчими днями почнуть встановлювати контрольно-пропускні пункти, наметові табори та інші тимчасові споруди на кордоні Польщі з Україною, щоб підготуватися до обслуговування прибувають американців.

Війська не мають права в'їжджати на територію України і не будуть евакуювати американців або здійснювати польоти з території України.

Замість цього, за словами чиновників, місія полягатиме в наданні логістичної підтримки для координації евакуації американців з Польщі після того, як вони прибудуть туди з Києва та інших частин України.

Приблизно 30 тисяч американців перебувають в Україні, і якщо Росія нападе, деякі з них, а також Українці та інші особи, ймовірно, захочуть швидко виїхати.

За словами представників Пентагону, над поточними планами по Україні тяжіє пам'ять про швидку евакуацію понад 100 тисяч американців і афганців, яку американські і союзні сили провели в Кабулі в серпні 2021 року. Деякі з тих же військових командирів, які брали участь у кабульській місії, зараз очолюють зусилля США По Україні.

"Всі, хто пережив евакуацію з Афганістану, вважають, що вона була чудовою, але разом з тим хаотичною. Це було брудне, безладне виведення військ. Ми не хочемо хаотичного виведення військ з України", - сказав один з представників оборонного відомства.