Данілов про вибух у Бєлгороді: ми ні до чого, але це може бути на всій території РФ

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов відреагував на вибух нафтобази в російському Бєлгороді. Він підкреслив, що Україна не має відношення до інциденту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слово Данілова.

"Подія у них (в Росії - ред.) вранці - вибух на нафтобазі. Вони кажуть, що ми це зробили. Це не відповідає дійсності. Ми це не коментуємо. Вони повинні розуміти, що це може бути на всій території РФ", - сказав Данілов.

Секретар РНБО також відповів представнику Кремля Дмитру Пєскову, який заявив, що вибух на нафтобазі у Білгороді "не сприяє" переговорам України та Росії.

"Це не сприяє переговорам, а чи сприяє переговорам убивство наших дітей?" - додав Данилов