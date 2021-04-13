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Білий дім назвав "провокацією" плани Ірану зі збагачення урану до 60%

Автор: РБК-Україна

Плани Ірану почати збагачення урану до 60% носить провокаційний характер і ставить під сумнів прихильність керівництва країни до переговорів з врегулювання його ядерної програми. Кращим способом врегулювання цієї проблеми є переговори.

Про це повідомила в ході регулярного брифінгу прес-секретар Білого дому Дженніфер Псакі.

"Ми серйозно ставимося до провокаційному оголошенню Ірану про намір збагачувати уран до 60%", - сказала вона.

За її словами, група "п'ять плюс один" повинна відкинути цей крок Тегерана, який ставить під сумнів намір іранської влади досягти прориву в ядерних переговорах. Дженніфер Псакі підкреслила, що США вважають конструктивними багатосторонні переговори за участю Ірану, що відбулися минулого тижня у Відні. "І хоча вони були складними, і ми очікуємо довгого процесу, нас не попереджали ні про які зміни з присутністю на зустрічах, які повинні поновитися на поточному тижні", - додала прес-секретар.

Вона підкреслила, що США прагнуть подолати "ядерну проблему" Ірану за допомогою "дипломатичного діалогу". "Ми вважаємо, що дипломатичний шлях є тут єдиним", - зазначила Дженніфер Псакі.

Нагадаємо, заступник міністра закордонних справ Ірану Аббас Арагчі повідомив про плани Тегерана почати з 14 квітня збагачення урану до рівня 60%. За словами дипломата, влада країни вже поінформували про це МАГАТЕ.

Відзначимо, 11 квітня в Ірані сталася аварія на ядерному об'єкті в Натанзі. Збій в енергосистемі стався через день після запуску нових удосконалених центрифуг для збагачення урану.

Пізніше віце-президент Ірану Алі Акбар Салехі заявив, що інцидент є терористичним актом. У Білому домі заявили, що США не причетні до події.

Раніше РБК-Україна писало, що Іран готовий повернутися до ядерної угоді 2015 року, тільки якщо США знімуть всі санкції. При адміністрації Дональда Трампа, сторони вийшли з ядерної угоди, і Іран почав виробництво збройового урану.

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