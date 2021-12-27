Міноборони РФ заявило, що НАТО перебудовується на "підготовку до збройного конфлікту"
НАТО готується до великомасштабного збройного конфлікту з Росією. З такою заявою виступив заступник міністра оборони РФ Олександр Фомін на брифінгу для військових аташе і представників посольств іноземних держав, акредитованих у Москві.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.
Як характерний приклад він навів спробу британського есмінця 23 червня "проникнути в територіальні води РФ" в районі мису Фіолент біля узбережжя окупованого РФ Криму.
"Військове будівництво блоку повністю перенацілене на підготовку до великомасштабного збройного конфлікту високої інтенсивності з Росією. Останнім часом Альянс перейшов до практики прямих провокацій, пов'язаних з високим ризиком переростання в збройне протистояння", - заявив він.
За його словами, в Чорноморському регіоні в порівнянні з 2020 роком інтенсивність залучення розвідувальної авіації зросла більш ніж на 60 відсотків. Кількість літако-вильотів збільшилася з 436 до 710. Присутність в акваторії Чорного моря кораблів і допоміжних суден позарегіональних держав НАТО, за словами заступника міністра, "фактично набула постійного характеру".
При цьому він вважає, що погіршення відносин між Росією і НАТО почалося раніше 2014 року.
За словами Фоміна, НАТО щорічно проводить три десятки великих навчань, на яких відпрацьовується ведення війни проти Росії.
Нагадаємо, Росія висунула НАТО і США свої "пропозиції" щодо забезпечення безпеки в Європі. Москва, зокрема, вимагає, щоб НАТО відмовилося приймати до свого складу Україну.
Як заявляли в російському МЗС, запропоновані Москвою "гарантії" це не блеф і не ультиматум.
Глава російської Ради Федерації Валентина Матвієнко заявила, що Росія ніколи" не планувала і не планує" нападу на Україну.
Водночас Матвієнко зазначила, що Росія має план дій на будь-який розвиток ситуації на кордоні з Україною.