Білий дім призначив координатора по боротьбі з коронавірусом

Фото: Білий будинок (obamawhitehouse.archives.gov)

Координатором по боротьбі з коронавірусом стала Деббі Біркс

Віце-президент Сполучених Штатів Майк Пенс призначив координатора Білого дому по боротьбі з поширенням коронавіруса. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.

Координатором по боротьбі з поширенням коронавіруса стала Деббі Біркс, яка до цього займалася боротьбою з епідемією ВІЛ/СНІД.

Біркс увійде до складу робочої групи, яку очолює міністр охорони здоров'я і соціальних служб Алексом Азаром. Допомогу їй будуть надавати співробітники Ради національної безпеки США.

У Білому домі зазначили, що на своїй колишній посаді Біркс реалізувала новаторські рішення і домоглася прогресу, зарекомендувавши себе як "відомий фахівець і лікар в області глобальної охорони здоров'я". Зокрема, вказується в заяві, Біркс займалася розробками вакцин, в тому числі проти ВІЛ.

Нагадаємо, за даними на 26 лютого у Сполучених Штатах кількість заражених коронавірусом збільшилася до 60 осіб. При цьому в даний час існує 15 підтверджених випадків нового коронавіруса, пов'язаних з поїздками або близькими контактами з подорожуючими в США.

Крім того, в результаті спалаху китайського вірусу в США оголосили надзвичайний стан. Раніше в США було підтверджено 57 випадків захворювання, серед них 40 - пасажири, евакуйовані з круїзного лайнера Diamond Princess, що стоїть на карантині в японській Йокогамі.