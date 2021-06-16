Байден: я сказав Путіну, що США будуть піднімати питання Навального

Про це Байден заявив на прес-конференції за підсумками зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним.

"Президент США не може не звертати увагу на те, що десь порушуються права людини. Тому ми говоримо про такі справи як справа Навального. Я чітко сказав Путіну-ми і далі піднімати права людини", - заявив він.

Байден повідомив Путіну, що в разі смерті Навального Росію очікують "спустошливі і руйнівні" наслідки.

"Я чітко сказав йому, що ці наслідки цього (смерть Навального, - ред.) будуть спустошливі і руйнівні для Росії. Знаєте, він обґрунтовує ув'язнення Навального, в той час як він помирає у в'язниці. Я йому сказав, що дуже багато значить, що країна і далі таких ув'язнених (як Навальний - ред.). Тут мова йде про довіру, про довіру до інших країн", - підкреслив він.

При цьому президент США додав, що якщо Росія не буде дотримуватися міжнародних норм, то про іноземні інвестиції можуть забути.