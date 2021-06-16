Байден: я сказав Путіну, що США будуть піднімати питання Навального
Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що США будуть піднімати питання прав людини. Зокрема, права російського опозиціонера Олексія Навального.
Про це Байден заявив на прес-конференції за підсумками зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним.
"Президент США не може не звертати увагу на те, що десь порушуються права людини. Тому ми говоримо про такі справи як справа Навального. Я чітко сказав Путіну-ми і далі піднімати права людини", - заявив він.
Байден повідомив Путіну, що в разі смерті Навального Росію очікують "спустошливі і руйнівні" наслідки.
"Я чітко сказав йому, що ці наслідки цього (смерть Навального, - ред.) будуть спустошливі і руйнівні для Росії. Знаєте, він обґрунтовує ув'язнення Навального, в той час як він помирає у в'язниці. Я йому сказав, що дуже багато значить, що країна і далі таких ув'язнених (як Навальний - ред.). Тут мова йде про довіру, про довіру до інших країн", - підкреслив він.
При цьому президент США додав, що якщо Росія не буде дотримуватися міжнародних норм, то про іноземні інвестиції можуть забути.
Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін заявив, що Олексій Навальний свідомо йшов на те, щоб його затримали на батьківщині.
15 червня в Женеві активісти вийшли на акцію на підтримку російського опозиціонера Олексія Навального напередодні зустрічі президентів РФ і США Володимира Путіна і Джо Байдена. На мітинг прийшли кілька десятків людей.
Опозиціонер Навальний зараз перебуває в російській колонії, куди його відправили після повернення з Німеччини. У Німеччині Навальний лікувався від наслідків отруєння, до якого причетна Росія.