Трамп обрав захисників у справі про імпічмент, - AP

Фото: Дональд Трамп (Oliver Contreras-Pool/Getty Images)

До складу захисту Трампа увійшли колишній професор Гарвардського університету та екс-генпрокурор Флориди

Президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп узгодив склад своїх захисників у справі щодо імпічменту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

За даними співрозмовника AP, до складу групи юристів, що представлятимуть інтереси Трампа, увійдуть колишній професор права Гарвардського університету Алан Дершовіц та колишній незалежний адвокат Кен Старр, який керував розслідуванням щодо президента Білла Клінтона.

Також до команди захисників американського президента увійде колишній генеральний прокурор Флориди Пем Бонді, який є давнім союзником Трампа.

Нагадаємо, раніше спікер Палати представників США Ненсі Пелосі розповіла, хто представлятиме сторону обвинувачення у судовому процесі у справі про імпічмент Трампа в Сенаті. Зокрема, до складу обвинувачів увійшли голова комітету з питань розвідки Адам Шифф і голова комітету з питань судової влади Джеррі Надлер.

Як писало РБК-Україна, у четвер, 16 січня, Сенат США розпочав судовий розгляд у справі про імпічмент Трампа, після представлення двох статей обвинувачення. Статті обвинувачення президента США були представлені членами Палати представників.

Під час виступу перед журналістами у Білому дому Трамп заявив, що очікує на "дуже швидкий" розгляд справи про імпічмент в американському Сенаті. Трамп додав, що під час розгляду справи в Сенаті він планує відвідати Давос, щоб взяти участь у Всесвітньому економічному форумі.