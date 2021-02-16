Білий дім буде консультуватися з союзниками по "Північному потоку - 2"

Адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена як і раніше вважає газопровід "Північний потік - 2" "поганою угодою" для Європи. Тому Вашингтон має намір консультуватися з союзниками і партнерами щодо подальших кроків щодо даного проекту.

Про це заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі на брифінгу, який транслювався в Twitter.

""Наша позиція щодо" Північного потоку - 2 "була ясна і залишається незмінною. Президент Байден чітко дав зрозуміти, що вважає" Північний потік - 2 "поганою угодою. Тому що вона розділяє Європу, піддає Україну і Центральну Європу маніпуляціям з боку РФ, а також тому, що він суперечить заявленим європейським цілям в області енергетики і безпеки ", - заявила вона.", - заявила вона.

Псакі зазначила, що Білий дім продовжує діяльністю по завершенню або сертифікації газопроводу.

"Ми продовжуємо стежити за діяльністю по завершенню або сертифікації газопроводу, якщо така діяльність буде мати місце, ми будемо приймати рішення про застосування санкцій. Звичайно, ми будемо робити все це в координації з нашими союзниками і партнерами, але наша позиція не змінилася", - додала вона.