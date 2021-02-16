Белый дом будет консультироваться с союзниками по "Северному потоку - 2"

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге, который транслировался в Twitter.

"Наша позиция относительно "Северного потока - 2" была ясна и остается неизменной. Президент Байден четко дал понять, что считает "Северный поток - 2" плохой сделкой. Потому что она разделяет Европу, подвергает Украину и Центральную Европу манипуляциям со стороны РФ, а также потому, что он противоречит заявленным европейским целям в области энергетики и безопасности", - заявила она.

Псаки отметила, что Белый дом продолжает деятельностью по завершению или сертификации газопровода.

"Мы продолжаем следить за деятельностью по завершению или сертификации газопровода, если такая деятельность будет иметь место, мы будем принимать решение о применимости санкций. Конечно, мы будем делать все это в координации с нашими союзниками и партнерами, но наша позиция не изменилась", - добавила она.