В Білу Церкву подали воду після витоку хімікатів в Рось

В Білій Церкві рішенням комісії з питань техногенно-екологічної безпеки було відновлено водопостачання після витоку хімікатів в річку Рось. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Як відзначили в прес-службі, з 20:00 11 червня водопостачання в Білій Церкві було відновлено.

Повідомляється, що державним підприємством "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л. І. Медведя Міністерства охорони здоров'я України" був проведений аналіз проб води з річки Рось в місцях питного водозабору Білої Церкви.

Перевищень нормативних концентрацій, встановлених ДСТУ 4808: 2007 "Джерела централізованого питного водопостачання", і екологічних нормативів якості не було виявлено.

Нагадаємо, у Вінницькій області автомобіль з хімікатами впав у річку, в результаті чого стався витік і забруднення води річки Рось. Так, 9 червня в селі Збаржевка Погребищенського району Вінницької області вантажний мікроавтобус Mercedes Bens Sprinter з'їхав у ставок, перекинувся і загорівся.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що небезпеку для питного водопостачання міст, здійснюють водопостачання з річки Рось, в яку через ДТП у Вінницькій області потрапили 747 літрів хімікатів, немає.

Крім того, в ДСНС спростували інформацію про те, що в річці Рось масссово гине флора і фауна у зв'язку з витоком хімічних речовин