У Білій Церкві в гуртожитку коледжу розпилили газ, є постраждалі

Четверо неповнолітніх були доставлені в лікарню
Поліція Білої Церкви Київської області проводить перевірку за фактом розпилення газу в гуртожитку. Про це повідомляє прес-служба ГУ Національної поліції в області в Facebook.
Повідомляється, що в поліцію надійшло повідомлення про те, що в одному з гуртожитків міста Білої Церкви чути запах газу. Так, за вказаною адресою працювала слідчо-оперативна група, рятувальники, оперативна служба газу.
Встановлено, що студенти одного з місцевих коледжів у гуртожитку влаштували сварку. Під час "розбірки" хтось із хлопців використав газовий балончик.
Четверо неповнолітніх у віці 15-17 років були доставлені в лікарню, де медики надали першу невідкладну допомогу.
Зараз співробітники поліції встановлюють всі обставини інциденту. Евакуація мешканців гуртожитку не проводилася.
Поліція Білої Церкви проводити перевірку за фактом розпилення газу в гуртожитку На спецлінію 102 поліції Київщини...Опубліковано Головне управління Національної поліції у Київській області 29 травня 2018 р.
Нагадаємо, 26 травня повідомлялося, що у Києві розпилили газовий балончик у Київській Патріархії, поліція розшукує правопорушників.