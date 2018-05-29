У Білій Церкві в гуртожитку коледжу розпилили газ, є постраждалі

Четверо неповнолітніх були доставлені в лікарню

Поліція Білої Церкви Київської області проводить перевірку за фактом розпилення газу в гуртожитку. Про це повідомляє прес-служба ГУ Національної поліції в області в Facebook.

Повідомляється, що в поліцію надійшло повідомлення про те, що в одному з гуртожитків міста Білої Церкви чути запах газу. Так, за вказаною адресою працювала слідчо-оперативна група, рятувальники, оперативна служба газу.

Встановлено, що студенти одного з місцевих коледжів у гуртожитку влаштували сварку. Під час "розбірки" хтось із хлопців використав газовий балончик.

Четверо неповнолітніх у віці 15-17 років були доставлені в лікарню, де медики надали першу невідкладну допомогу.

Зараз співробітники поліції встановлюють всі обставини інциденту. Евакуація мешканців гуртожитку не проводилася.

Поліція Білої Церкви проводити перевірку за фактом розпилення газу в гуртожитку На спецлінію 102 поліції Київщини... Опубліковано Головне управління Національної поліції у Київській області 29 травня 2018 р.

Нагадаємо, 26 травня повідомлялося, що у Києві розпилили газовий балончик у Київській Патріархії, поліція розшукує правопорушників.