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У Білій Церкві в гуртожитку коледжу розпилили газ, є постраждалі

НовиниНадзвичайні події    29.05.2018 - 15:49
Ілюстративне фото (pixabay.com)
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Четверо неповнолітніх були доставлені в лікарню

Поліція Білої Церкви Київської області проводить перевірку за фактом розпилення газу в гуртожитку. Про це повідомляє прес-служба ГУ Національної поліції в області в Facebook.

Повідомляється, що в поліцію надійшло повідомлення про те, що в одному з гуртожитків міста Білої Церкви чути запах газу. Так, за вказаною адресою працювала слідчо-оперативна група, рятувальники, оперативна служба газу.

Встановлено, що студенти одного з місцевих коледжів у гуртожитку влаштували сварку. Під час "розбірки" хтось із хлопців використав газовий балончик.

Четверо неповнолітніх у віці 15-17 років були доставлені в лікарню, де медики надали першу невідкладну допомогу.

Зараз співробітники поліції встановлюють всі обставини інциденту. Евакуація мешканців гуртожитку не проводилася.

 

Поліція Білої Церкви проводити перевірку за фактом розпилення газу в гуртожитку На спецлінію 102 поліції Київщини...

Опубліковано Головне управління Національної поліції у Київській області 29 травня 2018 р.

Нагадаємо, 26 травня повідомлялося, що у Києві розпилили газовий балончик у Київській Патріархії, поліція розшукує правопорушників.

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Теги публікації: Біла Церква, Київська область  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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