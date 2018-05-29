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Интервью

В Белой Церкви в общежитии колледжа распылили газ, есть пострадавшие

НовостиПроисшествия    29.05.2018 - 15:49
Иллюстративное фото (pixabay.com)
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Четверо несовершеннолетних были доставлены в больницу

Полиция Белой Церкви Киевской области проводит проверку по факту распыления газа в общежитии. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Национальной полиции в области в Facebook.

Сообщается, что в полицию поступило сообщение о том, что в одном из общежитий города Белой Церкви слышен запах газа. Так, по указанному адресу прибыла следственно-оперативная группа, спасатели, оперативная служба газа.

Установлено, что студенты одного из местных колледжей в общежитии устроили ссору. Во время "разборки" кто-то из ребят использовал газовый баллончик.

Четверо несовершеннолетних в возрасте 15-17 лет были доставлены в больницу, где им медики оказали первую неотложную помощь.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства инцидента. Эвакуация жителей общежития не проводилась.

 

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Теги публикации: Белая Церковь, Киевская область  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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