В Белой Церкви в общежитии колледжа распылили газ, есть пострадавшие

Четверо несовершеннолетних были доставлены в больницу

Полиция Белой Церкви Киевской области проводит проверку по факту распыления газа в общежитии. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Национальной полиции в области в Facebook.

Сообщается, что в полицию поступило сообщение о том, что в одном из общежитий города Белой Церкви слышен запах газа. Так, по указанному адресу прибыла следственно-оперативная группа, спасатели, оперативная служба газа.

Установлено, что студенты одного из местных колледжей в общежитии устроили ссору. Во время "разборки" кто-то из ребят использовал газовый баллончик.

Четверо несовершеннолетних в возрасте 15-17 лет были доставлены в больницу, где им медики оказали первую неотложную помощь.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства инцидента. Эвакуация жителей общежития не проводилась.

Поліція Білої Церкви проводить перевірку по факту розпилення газу в гуртожитку На спецлінію 102 поліції Київщини... Опубліковано Головне управління Національної поліції в Київській області 29 травня 2018 р.

Напомним, 26 мая сообщалось, что в Киеве распылили газовый баллончик в Киевской Патриархии, полиция разыскивает правонарушителей.