В Белой Церкви в общежитии колледжа распылили газ, есть пострадавшие

Четверо несовершеннолетних были доставлены в больницу
Полиция Белой Церкви Киевской области проводит проверку по факту распыления газа в общежитии. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Национальной полиции в области в Facebook.
Сообщается, что в полицию поступило сообщение о том, что в одном из общежитий города Белой Церкви слышен запах газа. Так, по указанному адресу прибыла следственно-оперативная группа, спасатели, оперативная служба газа.
Установлено, что студенты одного из местных колледжей в общежитии устроили ссору. Во время "разборки" кто-то из ребят использовал газовый баллончик.
Четверо несовершеннолетних в возрасте 15-17 лет были доставлены в больницу, где им медики оказали первую неотложную помощь.
Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства инцидента. Эвакуация жителей общежития не проводилась.
Поліція Білої Церкви проводить перевірку по факту розпилення газу в гуртожитку На спецлінію 102 поліції Київщини...Опубліковано Головне управління Національної поліції в Київській області 29 травня 2018 р.
Напомним, 26 мая сообщалось, что в Киеве распылили газовый баллончик в Киевской Патриархии, полиция разыскивает правонарушителей.