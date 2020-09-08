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Білоруських опозиціонерів насильно вивезли в Україну, - Геращенко

Автор: Игорь Литвиненко

Білоруських опозиціонерів Антона Родненкова та Івана Кравцова насильно вивезли в Україну. Ще одному члену координаційної ради Марії Колесніковій вдалося залишитися в Білорусі.

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Про це у Facebook написав заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

За його словами, всю відповідальність за життя і здоров'я Колеснікової несе персонально президент Білорусі Олександр Лукашенко.

"Від себе додам - це не був добровільний виїзд. Це було насильницьке видворення з рідної країни. Марію Колеснікову не вдалося видворити з Білорусі, тому, що ця смілива жінка зробила дії по унеможливленню її переміщення через кордон. Вона залишилася на території Республіки Білорусь", - написала Геращенко.

Нагадаємо, сьогодні вранці прикордонний комітет Білорусі повідомив, що Колеснікова, Родненков і Кравцов перетнули кордон з Україною у пункті пропуску "Олександрівка".

Пізніше білоруські прикордонники заявили, що Колеснікову випхали з автомобіля при спробі перетнути кордон з Україною, вона затримана в Білорусі.

У Державній прикордонній службі України підтвердили приїзд в країну Родненкова і Кравцова, при цьому Колеснікова не перетинала український кордон.

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