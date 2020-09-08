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Білоруські прикордонники розповіли подробиці затримання Колеснікової

Білорусь, Вівторок 08 вересня 2020 09:40
Білоруські прикордонники розповіли подробиці затримання Колеснікової
Фото: Марія Колеснікова (tut.by)
Автор: Игорь Литвиненко

У Державному прикордонному комітеті Білорусі розповіли подробиці затримання опозиціонерки Марії Колеснікової на кордоні з Україною. Вона зараз затримана прикордонниками.

Про це повідомляє TUT.BY.

У прикордонному комітеті відзначили, що Колеснікова перебувала в автомобілі з двома іншими членам координаційної ради Антоном Родненковим та Іваном Кравцовим.

"Побачивши військовослужбовця органів прикордонної служби, авто різко прискорилося, створило загрозу життю військовослужбовця. І транспортний засіб покинув територію Білорусі. При цьому Колеснікова опинилася поза транспортного засобу, мабуть, її з транспортного засобу випхали, принаймні так це зараз здається, наскільки я можу судити", - повідомив офіційний представник Держприкордонкомітету Білорусі Антон Бичковський.

Він додав, що Родненков і Кравцов виїхали на територію України. Колеснікова затримана прикордонниками.

Нагадаємо, вчора в Білорусі заявили про викраденні Колеснікової в центрі Мінська. При цьому правоохоронці спростували інформацію про її затримання.

Вранці 8 вересня представник Держприкордонкомітету заявив, що Колеснікова, Кравцов і Родненков перетнули кордон з Україною.

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