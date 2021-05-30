У Білорусі затримали головного редактора новинного порталу Hrodna.life

У неділю, 30 травня, в Білорусі затримали головного редактора Гродненського новинного порталу Hrodna.life Олексій Шота. Білоруські силовики під'їхали до будинку журналіста на мікроавтобусі з тонованими склами і заштовхали його в машину.

"У Гродно затриманий головний редактор Hrodna.life Олексій Шота. Затримання пройшло біля будинку журналіста", - наголошується в повідомленні.

Колишня дружина журналіста уточнила, що до його будинку під'їхав тонований мікроавтобус. З нього вискочили невідомі люди і заштовхали головного редактора порталу в машину.

За даними видання "Белсат", Шота знаходиться в Ленінському райвідділі Гродно. Під будинком журналіста чергує наряд правоохоронців. Причини його затримання не відомі.

Як зазначає портал Hrodna.life, Олексій Шота працював у TUT.BY. він закінчив Ягеллонський університет у Кракові. У березні його оштрафували на 12 тисяч білоруських рублів (понад 130 тисяч гривень) за матеріали з посиланнями на Telegram-канал, який влада Білорусі віднесла до екстремістських.