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Білоруські хакери оголосили "тотальну атаку" на режим Лукашенка

Четвер 24 вересня 2020 15:02
Білоруські хакери оголосили "тотальну атаку" на режим Лукашенка
Фото: хакер (freepik)
Автор: Андрій Козловський

Білоруські хакери оголосили про тотальну атаку на режим президента Білорусі Олександра Лукашенка. Вона буде здійснюватися з 24 по 30 вересня.

Про це йдеться в телеграм-каналі "Кібер Партизани".

Як повідомляється, спеціально про атаку хакери не будуть повідомляти, щоб не зірвати свій план дій. За їхніми словами, "узурпатор скоро заплатить".

Також у повідомленні зазначається, що в жовтні почнеться набір нових кібер-партизанів.

Нагадаємо, напередодні Лукашенко вступив на новий президентський термін під час таємної інавгурації в Мінську. Відповідно до закону "Про президента Республіки Білорусь", церемонія прийняття присяги повинна транслюватися по телебаченню і радіо. Однак, під час інавгурації держканали показували серіали.

Крім того, на вчорашніх протестах у Білорусі після інавгурації Лукашенка затримали понад 360 осіб.

Також після таємної інавгурації Лукашенка не визнають президентом Білорусі низка західних країн, зокрема США і Європейський союз.

Сам Лукашенко вважає, що це внутрішня справа країни, а офіційний Мінськ не просив нікого визнавати вибори і легітимність.

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