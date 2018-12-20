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В УПЦ МП просять Порошенка накласти вето на закон щодо перейменування церкви

Новини » Політика    20.12.2018 - 17:29
В УПЦ МП просять Порошенка накласти вето на закон щодо перейменування церкви
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

В УПЦ МП вважають рішення Ради про перейменування церкви неконституційним

В Українській православній церкві Московського патріархату (УПЦ МП) вважають рішення Верховної ради про перейменування церкви неконституційним і просять президента України накласти вето на відповідний закон. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву юридичного відділу УПЦ МП.

Як зазначається, сьогодні Рада прийняла законопроект № 5309 "Про свободу совісті та релігійні організації"щодо назви релігійних організацій (об’єднань), які входять до структури (є частиною) релігійної організації (об’єднання), керівний центр (управління) якої знаходиться за межами України в державі, яка законом визнана такою, що здійснила військову агресію проти України та/або тимчасово окупувала частину території України".

"Заявляємо, що прийнятий сьогодні законопроект №5309 порушує право на свободу віросповідання та дискримінує за релігійною ознакою мільйони віруючих громадян України, що належать до Української православної церкви, а також не відповідає Конституції України, Загальній декларації прав людини та Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод", - йдеться у заяві.

Укрім того, в УПЦ МП заявили, що примушування Української православної церкви до зміни назви є "втручанням у її діяльність, що може призвести до непередбачуваних наслідків у суспільстві".

"Вважаємо цей закон антиконституційним і маємо намір захищати свої права усіма законними способами. Звертаємось до президента України застосувати до цього закону право вето", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що спікер Верховної ради України підписав законопроект №5309, яким парламент зобов'язав УПЦ МП перейменуватися у Російську православну церкву

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