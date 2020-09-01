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Білоруська опозиція заявила про створення партії

Автор: Надія Собенко

Штаб опозиційного білоруського політика Віктора Бабарика повідомив про створення партії "Разом". Про наміри зареєструвати партію заявила також керівник штабу і член Координаційної ради Марія Колесникова.

Про це йдеться у відеозверненні Бабарика, оприлюдненому 31 серпня на його сторінці в Twitter.

Відзначимо, що Бабарика перебуває під вартою з середини червня, звернення було записано до затримання.

Бабарика назвав основними завданнями партії проведення конституційної реформи і об'єднання громадських ініціатив.

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За словами Колесникової, документи для реєстрації партії подадуть найближчим часом.

"За останні три місяці ми всі разом зробили більше, ніж за останні 26 років. Разом ми боролися і продовжуємо боротися за свободу і за наше майбутнє. Сьогодні ми формуємо нове, свідоме і відповідальне білоруське суспільство. З'являються нові виклики і запити і на них необхідно реагувати. Країна знаходиться в політичній і соціально-економічній кризі. І ми разом знаємо, як з цієї кризи вийти", - сказала вона.

Нагадаємо, в Білорусі 9 серпня відбулися вибори президента. За офіційними даними, перемогу на виборах здобув чинний президент Олександр Лукашенко. Відразу після виборів у країні почалися протести громадян, не згодних з офіційними результатами. Силовики для розгону протестувальників застосували гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

Член президії Координаційної ради білоруської опозиції Марія Колеснікова назвала спірним статус чинного уряду республіки, призначеного Лукашенком.

Також в опозиції заявили, що владу не будуть скидати силою.

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