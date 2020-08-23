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У Білорусі опозиція заявила, що владу не будуть скидати силою

Білорусь, Неділя 23 серпня 2020 02:05
У Білорусі опозиція заявила, що владу не будуть скидати силою
Фото: Павло Латушко (tut.by)
Автор: Артур Родивилов

Білорусів закликали до продовження мирних протестів

У суботу, біля Будинку уряду в Мінську відбувся черговий мітинг. Член координаційної ради по трансферу влади, звільнений за підтримку протестів директор мінського театру Павло Латушко заявив, що "ніхто не збирається скидати чинну владу насильницьким методом".

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Представниця координаційного штабу опозиції Білорусі Марія Колесникова на мітингу біля Будинку уряду в Мінську закликала білорусів до продовження мирних протестів.

Протестувальники зібралися на майдані Незалежності, там влаштували відкритий мікрофон і провели велозаїзд.

Марія Колесникова, голова штабу незареєстрованого кандидата в президенти Білорусі Віктора Бабарика і соратниця Світлани Тіхановської, виступила на мітингу в Жодіно. Вона підкреслила необхідність діалогу, підтримала працівників заводу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з 17 серпня оголошено загальнонаціональний страйк у Білорусі.

А у президента України Володимира Зеленського відповіли на звинувачення Олександра Лукашенка в тому, що Київ нібито наказує провести нові вибори в Білорусі.

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