Білоруська опозиція про обіцянки Лукашенка: це хитрість, щоб зберегти владу

У штабі кандидата в президенти Білорусі Віктора Бабаирико не вірять обіцянкам Олександра Лукашенка провести дострокові президентські вибори. Такі дії Лукашенка спрямовані на те, щоб зберегти владу.

Про це повідомив прес-секретар штабу Бабарико Гліб Германчук, передає "Інтерфакс".

За його словами, такі обіцянки лунають від Лукашенка протягом 26 років.

"На жаль, це лише слова, вони порожні, за ними нічого немає. Жодного разу вони не були виконані. Тому і цю обіцянку ми розглядаємо не більш ніж виверт, щоб будь-якою ціною зберегти владу", - сказав Германчук.

Нагадаємо, вчора Лукашенко в ході спілкування з робітниками Мінського заводу колісних тягачів заявив, що в Білорусі можуть провести дострокові вибори президента після того, як на референдумі будуть прийняті зміни до конституції країни.

До цього Лукашенко виключав будь-яку можливість нових виборів і стверджував, що іншого голосування не буде, "поки його не вб'ють".

Також він повідомив, що готовий поділитися президентськими повноваженнями і для цього вже ведеться робота над зміною конституції.

Зазначимо, Віктор Бабарико балотувався на вибори президента і був одним з найбільш сильних конкурентів Лукашенка. Однак у середині червня він був арештований, після чого ЦВК відмовив йому в реєстрації. Після цього штаб Бабарико, разом з іншим незареєстрованим кандидатом Валерієм Цепкало, з штабом допущеною до виборів Світлани Тихановской.