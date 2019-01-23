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У Білому домі заявили, що "шатдаун" негативно вплине на ВВП

Новини » Політика    23.01.2019 - 03:58
У Білому домі заявили, що "шатдаун" негативно вплине на ВВП
фото: Білий дім (obamawhitehouse.archives.gov)

Припинення роботи уряду є тимчасовим

Голова Національної економічної ради Білого дому Лоуренс Кадлоу заявив, що тимчасове припинення роботи уряду США (шатдаун) негативно вплине на ВВП країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNBS.

Він зазначив, що призупинення роботи уряду є тимчасовою проблемою.

"Проблема "шатдауна" - це тимчасова проблема", - зазначив він, уточнивши, що ситуацію в економіці не можна оцінювати по першому кварталу.

За його оцінкою, "коли "шатдаун" підійде до кінця, і відповідні переговори завершаться, все стане на своє місце". З точки зору голови Національної економічної ради Білого дому, нормалізація "відбудеться відразу".

Так, з опівночі 22 грудня 2018 року розпочалася процедура часткового припинення роботи уряду через відсутність фінансування держустанов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "шатдаун" підриває здатність ФБР вести операції проти терористів та іноземних розвідок у світовому масштабі.

Як повідомляло РБК-Україна, лідер республіканської більшості в Сенаті Мітч Макконнелл заблокував голосування по двох законопроектах, запропонованих представниками Демократичної партії і націленим на відновлення часткового фінансування держустанов на тлі "шатдауна".

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