У Білому домі виникли розбіжності з санкцій проти Ірану, - NBC

Серед чиновників адміністрації президента Сполучених Штатів Дональда Трампа виникли розбіжності через можливе подальше посилення санкцій проти Ірану. Про це повідомили джерела в Білому домі, передає РБК-Україна з посиланням на телеканал NBC.

Згідно з інформацією співрозмовників телеканалу, частина радників президента виступають за стимулювання поставок ліків до Ірану і дозвіл деяким країнам продовжувати закуповувати іранську нафту.

Раніше Швейцарія запропонувала США організувати гуманітарний канал, яким європейські компанії могли б поставляти в Іран ліки і медичне обладнання без застосування проти них американських санкцій, і частина чиновників Білого дому хочуть прийняти цю пропозицію.

У Білому домі також обговорюється доцільність продовження на новий строк винятків із заборони на імпорт іранської нафти, що чинні зараз для восьми держав.

Нагадаємо, Міністерство фінансів Сполучених Штатів підготувало новий пакет санкцій проти Ірану у зв'язку з розробкою ядерної програми. Санкціїї запроваджуються проти 14 фізичних та 17 юридичних осіб, причетних до діяльності іранської Організації оборонних інновацій та досліджень (SPND).