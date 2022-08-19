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У Білому домі вважають, що Зеленський має взяти участь у саміті G-20, якщо на ньому буде Путін

Фото: президент України Володимир Зеленський і президент РФ Володимир Путін (колаж РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент України Володимир Зеленський повинен взяти участь у саміті G-20, якщо на ньому буде присутній президент Росії Володимир Путін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Рада національної безпеки США наполягає на тому, щоб Зеленський взяв участь у саміті - він міг би приєднатися онлайн, а не особисто.

При цьому президент США Джо Байден не вважає, що Путін повинен бути присутнім на G-20, оскільки він веде війну проти України.

Нагадаємо, Путін і голова КНР Сі Цзіньпін планують брати участь у саміті G20 очно.

Раніше радник голови ОП Михайло Подоляк заявляв, що Зеленський може відвідати G20, якщо на ньому буде присутній Путін.

До цього стало відомо, що Путін прийняв запрошення Індонезії взяти участь у саміті. Зеленський також прийняв запрошення.

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Володимир ЗеленськийВолодимир ПутінСполучені Штати АмерикиСаміт G20