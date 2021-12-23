ru ua
Пт, 24 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Німеччині вважають малоймовірним напад РФ на Україну. Допомогли чіткі сигнали Москві

Новость на русском →
Четвер 23 грудня 2021 17:52
У Німеччині вважають малоймовірним напад РФ на Україну. Допомогли чіткі сигнали Москві Фото: посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Посол Німеччини в Києві Анка Фельдгузен вважає, що ймовірність повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну є доволі малою. Цього вдалося досягти завдяки скоординованим сигналам на адресу Кремлю.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на DW.

За словами Фельдгузен, Російська Федерація припинила суттєве нарощування військових біля кордонів України протягом останніх тижнів.

"З огляду на це, я вважаю імовірність масштабного нападу Росії і надалі низькою", - відзначила посол.

На думку Фельдгузен, ймовірність повномасштабного нападу вдалося знизити завдяки чітким та скоординованим сигналам європейських політиків на адресу Кремля.

Також посол зауважила, що Німеччина, як і інші західні партнери, серйозно ставиться до дій Російської Федерації.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що президент Російської Федерації Володимир Путін заявив про бажання мати, нібито, добросусідські відносини з Україною.

Водночас він наголосив, що гарантія ненападу на Україну залежатиме від забезпечення безпеки Росії.

Тим часом США пригрозили масштабними наслідками Кремлю у разі вторгнення в Україну.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Україна Германия
NEWS
Єрмак обговорив з радником Байдена кроки по досягненню миру в Україні
Єрмак обговорив з радником Байдена кроки по досягненню миру в Україні
DAILY
Новий виклик. Що буде з епідемією "ковіду" в Україні через штам "Омікрон"
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Новий виклик. Що буде з епідемією "ковіду" в Україні через штам "Омікрон"