У Німеччині вважають малоймовірним напад РФ на Україну. Допомогли чіткі сигнали Москві
Посол Німеччини в Києві Анка Фельдгузен вважає, що ймовірність повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну є доволі малою. Цього вдалося досягти завдяки скоординованим сигналам на адресу Кремлю.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на DW.
За словами Фельдгузен, Російська Федерація припинила суттєве нарощування військових біля кордонів України протягом останніх тижнів.
"З огляду на це, я вважаю імовірність масштабного нападу Росії і надалі низькою", - відзначила посол.
На думку Фельдгузен, ймовірність повномасштабного нападу вдалося знизити завдяки чітким та скоординованим сигналам європейських політиків на адресу Кремля.
Також посол зауважила, що Німеччина, як і інші західні партнери, серйозно ставиться до дій Російської Федерації.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що президент Російської Федерації Володимир Путін заявив про бажання мати, нібито, добросусідські відносини з Україною.
Водночас він наголосив, що гарантія ненападу на Україну залежатиме від забезпечення безпеки Росії.
Тим часом США пригрозили масштабними наслідками Кремлю у разі вторгнення в Україну.