У Німеччині вважають малоймовірним напад РФ на Україну. Допомогли чіткі сигнали Москві

Посол Німеччини в Києві Анка Фельдгузен вважає, що ймовірність повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну є доволі малою. Цього вдалося досягти завдяки скоординованим сигналам на адресу Кремлю.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на DW.

За словами Фельдгузен, Російська Федерація припинила суттєве нарощування військових біля кордонів України протягом останніх тижнів. "З огляду на це, я вважаю імовірність масштабного нападу Росії і надалі низькою", - відзначила посол. На думку Фельдгузен, ймовірність повномасштабного нападу вдалося знизити завдяки чітким та скоординованим сигналам європейських політиків на адресу Кремля. Також посол зауважила, що Німеччина, як і інші західні партнери, серйозно ставиться до дій Російської Федерації.