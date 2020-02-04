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У Білому домі оцінили втрати економіки США від коронавірусу

Новини » Політика     04.02.2020 - 21:49
У Білому домі оцінили втрати економіки США від коронавірусу
Фото: Білий дім (obamawhitehouse.archives.gov)

За словами головного радника Білого дому Ларрі Кудлоу, вплив на економіку США буде мінімальним

Головний радник Білого дому з економічних питань Ларрі Кудлоу заявив, що прогнозує мінімальний вплив наслідків нового коронавірусу на економіку Сполучених Штатів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.

За словами Кудлоу, вплив на економіку США буде мінімальним.

За його словами, "спалах може коштувати економіці США 0,2 % в першому кварталі і, можливо, ще 0,2% згодом".

Кудлоу ще раз підкреслив, що вірус не матиме "катастрофічних" наслідків для американської економіки. Однак, це може зменшити обіцяне зростання товарообігу з Китаєм згідно з домовленостями "першої фази" торговельної угоди з Пекіном, підписаної минулого місяця.

За досягнутою домовленістю, Китай пообіцяв збільшити закупівлі в США на 200 млрд доларів, але також заявив, що буде робити це відповідно до ринкових умов.

Нагадаємо, станом на 4 лютого кількість хворих новим коронавірусом по всьому світу перевищило 20,6 тисячі осіб. При цьому наголошується, що в Китаї підтверджений 20 471 випадок захворювання 2019-nCov.

Крім того, ВООЗ зареєструвала 27 випадків передачі нового коронавіруса 2019-nCov від людини до людини поза Китаю.

ВООЗ зареєструвала 27 випадків передачі коронавіруса від людини до людини поза Китаю Число хворих новим коронавірусом у світі перевищила 20,6 тис, - ВООЗ
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