ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Белом доме оценили потери экономики США от коронавируса

Новости » Политика     04.02.2020 - 21:49
В Белом доме оценили потери экономики США от коронавируса
Фото: Белый дом obamawhitehouse.archives.gov)

По словам главного советника Белого дома Ларри Кудлоу, влияние на экономику США будет минимальным

Главный советник Белого дома по экономическим вопросам Ларри Кудлоу заявил, что прогнозирует минимальное влияние последствий новый коронавирус на экономику Соединенных Штатов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.

По словам Кудлоу, влияние на экономику США будет минимальным.

По его словам, "вспышка может стоить экономике США 0,2 % в первом квартале и, возможно, еще 0,2% впоследствии".

Кудлоу еще раз подчеркнул, что вирус не будет "катастрофическим" последствием для американской экономики. Однако, это может уменьшить обещанный рост товарооборота с Китаем согласно договоренностям "первой фазы" торгового соглашения с Пекином, подписанного в прошлом месяце.

По достигнутой договоренности, Китай пообещал увеличить закупки в США на 200 млрд долларов, но также заявил, что будет делать это в соответствии с рыночными условиями.

Напомним, по состоянию на 4 февраля количество заболевших новым коронавирусом по всему миру превысило 20,6 тысячи человек. При этом отмечается, что в Китае подтвержден 20 471 случай заболевания 2019-nCov.

Кроме того, ВОЗ зарегистрировала 27 случаев передачи нового коронавируса 2019-nCov от человека к человеку вне Китая.

ВОЗ зарегистрировала 27 случаев передачи коронавируса от человека к человеку вне Китая Число заболевших новым коронавирусом в мире превысило 20,6 тыс, - ВОЗ
Новости Украины экономикаБелый домвирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь