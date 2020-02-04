ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ВООЗ зареєструвала 27 випадків передачі коронавіруса від людини до людини поза Китаю

Новини » Надзвичайні події     04.02.2020 - 21:26
ВООЗ зареєструвала 27 випадків передачі коронавіруса від людини до людини поза Китаю
Ілюстративне фото (twitter com ChuBailiang)

Організація передасть у 24 країни зі складів в Дубаї 531 тис. медичних масок

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) зареєструвала 27 випадків передачі нового коронавіруса 2019-nCov від людини до людини поза Китаю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання виконавчого комітету ВООЗ у Женеві.

При цьому наголошується, що Організація передасть у 24 країни зі складів в Дубаї 531 тис. медичних масок, 350 тис. пар рукавичок, майже 18 тис. халатів.

Крім того, понад 70 лабораторій будуть відправлені матеріали для проведення аналізів.

Нагадаємо, за заявою Всесвітньої організації охорони здоров'я, медичні маски не захищають від коронавіруса, проте вони здатні знизити ризик зараження. Одягати її рекомендується тільки в тих випадках, коли в наявності респіраторні симптоми (кашель або чхання), що дозволяють підозрювати наявність 2019-nCoV, або ж коли необхідно доглядати за хворим, який може бути інфікований цим коронавірусом.

Крім того, станом на 4 лютого кількість хворих новим коронавірусом по всьому світу перевищило 20,6 тисячі осіб. При цьому наголошується, що в Китаї підтверджений 20 471 випадок захворювання 2019-nCov.

Число хворих новим коронавірусом у світі перевищила 20,6 тис, - ВООЗ В Австралії коронавірус зафіксували у дитини
Новини України ВООЗвирус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся