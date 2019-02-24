У Білому домі побоюються, що Трамп при зустрічі з лідером КНДР піде на поступки

На Трампа чинять сильний тиск усередині США

Окружение президента США Дональда Трампа в Белом доме обеспокоено возможными уступками, на которые может пойти Трамп при встрече с лидером Северной Кореи (КНДР) Ким Чен Ыном на саммите в Ханое. Как информирует РБК-Украина, об этом пишет The Washington Post.

Отмечается, что стратегия Трампа может быть обусловлена внутриполитической ситуацией. В частности, несколько помощников американского президента в разговоре с WP выразили скептическое отношение к тому, что эта встреча даст перспективы прогресса в диалоге с КНДР.

Так, в Белом доме заявляют, что документ о денуклеаризации Корейского полуострова, подписанный во время первой встречи Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре в прошлом году, в большей степени был символический. Все потому, что Вашингтон и Пхеньян так и не пришли к общему пониманию того, что значит этот документ, хоть и заявляли о поддержке ядерного разоружения КНДР.

Одновременно, пишет The Washington Post, на Трампа оказывается сильное давление внутри США. В частности, дело о российском вмешательстве подталкивает американского президента к тому, чтобы отвлечь внимание общественности от работы спецпрокурора по расследованию этого дела - Роберта Мюллера.

В тот же день, 28 февраля, когда у Трампа и Ким Чен Ына состоится саммит в Ханое, в Конгрессе США будут слушаться показания экс-адвоката Трампа - Майкла Коэна.

Окружение Трмпа предполагает, что договориться об уступках стороны могут во время личных переговоров, когда они останутся тет-а-тет.

Напомним, северокорейские СМИ сообщили 23 февраля 2019, что лидер КНДР Ким Чен Ын отправился во Вьетнам на второй саммит с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом, который состоится 27-28 февраля в Ханое.

Отметим, итогом первой встречи лидеров США и КНДР стала совместная декларация о денуклеаризации Корейского полуострова.