Поставки бензину в США скорочуються після хакерської атаки на трубопровід Colonial Pipeline
Постачання бензину в деяких частинах Сполучених Штатів ще більше скоротилися у вівторок, 11 травня. Хакерська атака закрила найбільший в країні продуктопровід Colonial Pipeline, що викликало стурбованість з приводу стрибків цін напередодні літнього сезону.
Про це повідомляє агентство Reuters.
Компанія Colonial Pipeline заявила, що працює над відновленням роботи до кінця цього тижня після того, як кібератака змусила її припинити роботу в п'ятницю, 7 травня, перекривши майже половину поставок палива на східне узбережжя.
ФБР звинуватило злочинне угруповання під назвою DarkSide в атаці програми-вимагача. Вважається, що DarkSide базується на території Росії або Східній Європі. Кіберексперти відзначають, що хакери уникають атак на комп'ютери, що використовують мови з колишніх радянських республік.
Проте в понеділок президент Джо Байден заявив, що не вірить, що уряд Росії спонсорував злом. "Поки що немає доказів, заснованих на наших розвідувальних даних, що Росія замішана", - сказав Байден.
У заяві, опублікованій від імені групи DarkSide в понеділок, говориться:"Наша мета - заробляти гроші, а не створювати проблеми для суспільства".
Програми-вимагачі - це тип шкідливого ПЗ, призначене для блокування комп'ютерів шляхом шифрування даних і запиту оплати за відновлення доступу. Невідомо, скільки грошей хочуть хакери, і Colonial не коментує, чи заплатять вони.
Попит на паливо на південному сході США, регіоні, який в значній мірі залежить від системи Colonial Pipeline, вже виріс, оскільки споживачі побоюються насувається нестачі.
Американська автомобільна асоціація заявила, що середня ціна на бензин в країні зросла на 6 центів за тиждень до 2,96 долара за галон, найвищого рівня з травня 2018 року, і наближається до найвищого рівня з 2014 року.
Компанія Colonial Pipeline прокачує своєю системою по 100 млн галонів палива на добу, а це становить 45% всього палива, споживаного на східному узбережжі, і забезпечує паливом 50 млн американців.
Якщо перерва продовжиться, постачальники палива зможуть відвантажувати паливо вантажівками і залізницею, щоб заповнити деякі нестачу. Міністерство транспорту в неділю зняло обмеження для водіїв бензовозів в 17 штатах, постраждалих від зупинки.
Як повідомляло РБК-Україна, в суботу, 8 травня, компанія Colonial Pipeline оголосила, що була змушена відключити частину своїх систем через атаку, проведену з використанням програми-вимагача
Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив, що його адміністрація готова у разі необхідності зробити додаткові кроки після кібератаки на компанію Colonial Pipeline. Заходи будуть залежати від того, скільки часу буде потрібно компанії, щоб відновити роботу трубопроводу.