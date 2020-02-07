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Трамп вимагає знищити матеріали справи про імпічмент

Новини » Політика     07.02.2020 - 22:37
Трамп вимагає знищити матеріали справи про імпічмент
Фото: Дональд Трамп (Alex Wong/Getty Images)

Трамп вважає, що розслідування демократів було обманом

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вимагає знищити матеріали розслідування, проведеного демократами в рамках процедури імпічменту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Трамп заявив, що розслідування демократів було обманом, тому матеріали справи повинні бути знищеними.

"Чи повинні вони стерти імпічмент в Палаті представників? Вони повинні це зробити, тому що це був обман", - зазначив він.

Крім того, лідер республіканців у Палаті представників Кевіна Маккарті заявив, що вони спробують скасувати імпічмент, коли повернуть контроль над Конгресом після виборів у листопаді.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що американський Сенат виправдав Трампа за обома статтями обвинувачення в рамках імпічменту. Так, американський президент був визнаний невинним у зловживанні владою та у перешкоджанні роботі Конгресу.

Як писало РБК-Україна, Трампу оголосили про початок імпічменту через телефонну розмову з українським президентом Володимиром Зеленським. Демократи звинувачували Трампа в тиску на українського президента для розслідування діяльності газової компанії Burisma в Україні, з якою пов'язаний Джо Байден.

У Трампа затримують постачання зброї Україні на 30 млн доларів, - BuzzFeed Ключовий свідок у справі імпічменту Трампа залишає Білий дім, - CNN
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