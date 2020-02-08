Из Белого дома устранили сотрудника, давшего показания против Трампа

Фото: Александр Виндман (facebook.com/judy rinkley)

По словам адвоката, Виндмана попросили уйти за то, что он сказал правду

Сотрудник Совета национальной безопасности подполковник Александер Виндман, давший показания против президента США Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента, устранен из Белого дома. Об этом заявил адвокат Виндман Дэвид Прессман, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По его словам, Виндмана попросили уйти за то, что он сказал правду.

"Каждому американцу понятно, почему работа этого человека завершилась, почему у страны теперь на одного солдата, служившего в Белом доме, меньше. Виндмана попросили уйти за то, что он сказал правду", - сказал Прессман.

Ранее Трамп заявил, что Виндман может быть отправлен в отставку после дачи показаний в процессе импичмента.

"Я не доволен им. Вы думаете, что он меня должен устраивать?.. Они примут это решение", - заявил он, отвечая на вопрос о том, что подполковника армии Александра Виндмана могут уволить из Совета национальной безопасности.

Источник агентства, знакомый с ситуацией, сообщил, что Виндман будет переведен в Министерство обороны.

Напомним, ранее сообщалось, что американский Сенат оправдал Трампа по обеим статьям обвинения в рамках импичмента. Так, американский президент был признан невиновным в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса.

Как писало РБК-Украина, Трампу объявили о начале импичмента из-за телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским. Демократы обвиняли Трампа в давлении на украинского президента для расследования деятельности газовой компании Burisma в Украине, с которой связан Джо Байден.