Біля Білого дому стріляли під час брифінгу Трампа, є поранений

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Нападника поранили

Під час прес-конференції президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа поблизу Білого дому сталася стрілянина. Трамп був вимушений перервати прес-конференцію та покинути разом з охороною приміщення.

Трансляцію прес-конференції вела Адміністрація Трампа в Twitter.

Так, під час промови Трампа до нього підійшов охоронець та щось сказав на вухо. Після цього президент та його охорона вийшли з приміщення.

Пізніше Трамп знову повернувся до журналістів та пояснив, що виходив через стрілянину, яка сталася поблизу Білого дому.

Як розповів американський лідер, нападник був поранений та доправлений у лікарню.

Нагадаємо, раніше у Запоріжжі сталася стрілянина поблизу супермаркету; чоловік отримав поранення з травматичного пістолету.

Крім того, у Харкові чоловік зі стартового пістолету стріляв у співробітників поліції; також порушник погрожував правоохоронцям ножем.