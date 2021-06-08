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Bellingcat про катастрофу MH17: все вказує на російську ракету

Автор: РБК-Україна

Всі докази у справі про катастрофу MH17 на Донбасі вказують на те, що літак збила російська ракета і саме Росія постачала зброю. У версії слідства достатньо підтверджень.

Про це в інтерв'ю DW заявив журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв.

"Ми бачили так багато взаємно підтверджуючих доказів, що в цілому не існує іншого пояснення - крім факту того, що Росія надала зброю, за допомогою якої було збито (літак, - ред.) і вбиті 298 осіб", - зазначив він

За його словами, в Bellingcat бачили більше доказів, ніж ті, які були представлені в суді, оскільки вивчили кожен доступний фрагмент телекомунікаційних даних, супутникове фото, пост в соцмережах, розміщений російськими солдатами, в тому числі із зенітно-ракетної бригади, яка могла транспортувати ЗРК "Бук".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що США остаточно відмовили суду в Гаазі, який розглядає справу про катастрофу літака MH17 на Донбасі, в наданні супутникових знімків запуску ракети " Бук". У 2014 році тодішній держсекретар США Джон Керрі говорив, що американські супутники бачили місце запуску, траєкторію ракети і влучання в літак.

Відзначимо, цими днями проходять перші слухання по суті. Очікується, що після доповідей суддів зможе виступити захист одного з обвинувачених.

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