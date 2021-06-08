ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Росія здійснила кібератаку на Нідерланди під час розслідування катастрофи MH17, - ЗМІ

Новость на русском →
Амстердам, Вівторок 08 червня 2021 10:57
Росія здійснила кібератаку на Нідерланди під час розслідування катастрофи MH17, - ЗМІ Фото: на Нідерланди здійснили кібератаку (freepik.com)
Автор: Анастасія Рокитна

На нідерландські ІТ-системи поліції в 2017 році здійснили кібератаку. Хакерська група Cozy Bear, яка має зв'язки зі Службою зовнішньої розвідки Росії, проникла в системи через сервер Академії поліції.

Про це повідомляє видання de Volkskrant, посилаючись на чотири джерела.

Злом зафіксувала нідерландська спецслужба AIVD. Поліція про це дізналась тільки після повідомлення спецслужби. Поліція на той час була зайнята розслідуванням кримінальних справ щодо MH17, повідомляє видання.

Невідомо, чи були вкрадені якісь дані, кажуть джерела de Volkskrant. Поліція і спецслужба офіційно відмовляють давати коментарі.

"Було багато знаків запитання. Як довго вони були в системі? Це було вперше? Чи вони вже збирали дані? Це було незрозуміло" - сказало одне з джерел.

Нагадаємо, суд у Гаазі провів слухання по суті у справі про катастрофу малазійського літака рейсу MH17.

А в травні Нідерланди подали до ЄСПЛ позов проти Росії за збитий рейс MH17.

Літак збили 17 липня 2014 року. Він здійснював рейс з Амстердама до Куала-Лумпур. Жертвами катастрофи стали 298 осіб.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі МН17 Нідерланди кібератака
NEWS
В Україні зафіксували 1 602 нових COVID-випадків
В Україні зафіксували 1 602 нових COVID-випадків
DAILY
Армія добровольців. Як і навіщо у Зеленського вирішили створити національний спротив
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Армія добровольців. Як і навіщо у Зеленського вирішили створити національний спротив