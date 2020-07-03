ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Белграді оголосили надзвичайну ситуацію через коронавірус

Новини » Суспільство     03.07.2020 - 13:22
У Белграді оголосили надзвичайну ситуацію через коронавірус
Фото: люди у масках (РБК-Україна)

За останніми даними, кількість активних випадків коронавірусу в Сербії становить 1966

У Сербії понад 80% всіх заражених COVID-19 перебувають у Белграді. Мер столиці Зоран Радоичич ухвалив рішення про оголошення надзвичайного стану задля протидії розповсюдженню інфекції.

Про це повідомляє телеканал РТС.

Як повідомляється, від сьогодні у місті обмежується кількість людей під час публічних зібрань. Будуть проведені три комплексу заходів, що стосуються обмеження зібрань людей до 100 чоловік в закритому приміщенні і до 500 чоловік на відкритому повітрі.

Крім того, у Белграді забороняється робота нічних клубів та закладів громадського харчування, у яких немає літніх майданчиків, від 23:00 вечора до 6:00 ранку. Серед іншого, сербський лідер заявив про закриття студентських гуртожитків, де було виявлено велику кількість хворих.

Відзначимо, 2 липня в Сербії було зафіксовано найбільшу кількість заражених коронавірусів з середини квітня. За добу кількість інфікованих збільшилася на 359 осіб і склало 15 195, кількість летальних випадків зросла до 287.

Нагадаємо, у Сербії на коронавірус захворіли міністр оборони та спікер парламенту.

Також раніше повідомлялось, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що в країні буде посилено карантинні заходи через стрімке зростання кількості нових випадків COVID-19.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Андрій Козловський

Теги Новини України СербиякарантинБелградКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся