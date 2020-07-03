В Белграде объявили чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса

Фото: люди в масках (РБК-Украина)

По последним данным, количество активных случаев коронавируса в Сербии составляет 1966

В Сербии более 80% всех зараженных COVID-19 находятся в Белграде. Мэр столицы Зоран Радоичич принял решение об объявлении чрезвычайного положения для противодействия распространению инфекции.

Об этом сообщает телеканал РТС.

Как сообщается, с сегодняшнего дня в городе ограничивается количество людей во время публичных собраний. Будут проведены три комплекса мер, касающихся ограничения собраний людей до 100 человек в закрытом помещении и до 500 человек на открытом воздухе.

Кроме того, в Белграде запрещается работа ночных клубов и заведений общепита, у которых нет летних площадок, от 23:00 вечера до 6:00 утра. Среди прочего, сербский лидер заявил о закрытии студенческих общежитий, где было выявлено большое число заболевших.

Отметим, 2 июля в Сербии было зафиксировано наибольшее число заразившихся коронавирусом с середины апреля. За сутки количество инфицированных увеличилось на 359 человек и составило 15 195, число летальных исходов возросло до 287.

Напомним, в Сербии на коронавирус заболели министр обороны и спикер парламента.

Также ранее сообщалось, что прем'єр-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в стране будут усилены карантинные мероприятия из-за стремительного роста количества новых случаев COVID-19.

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Автор: Андрей Козловский