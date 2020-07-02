ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Ізраїлі вводять нові карантинні заходи

Новини » Коронавірус     02.07.2020 - 22:15
В Ізраїлі вводять нові карантинні заходи
Фото: Біньямін Нетаньяху (РБК-Україна)

За минулу добу в країні виявили 1000 нових випадків коронавірусу

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що в країні буде посилено карантинні заходи через стрімке зростання кількості нових випадків COVID-19. За останню добу в країні виявили 1 тисячу нових випадків зараження.

Про це повідомляє видання Walla.

"На початку тижня у нас було в загальній складності 450 осіб, а сьогодні у нас тисяча осіб. Загальна кількість пацієнтів збільшилася більш ніж на 100%, а число серйозних пацієнтів збільшилася на 50%", - зазначив прем'єр.

Так, в Ізраїлі знову буде заборонено проведення заходів за участю понад 20 осіб, а бари, клуби і конференц-зали зможуть відвідувати одночасно до 50 осіб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна та Ізраїль поки не будуть відновлювати авіасполучення.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Ізраїлькарантин
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся