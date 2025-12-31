Белград заявил о приостановке санкций США против связанной с Россией компанией NIS

Национализация НПЗ в Сербии

Напомним, в конце ноября стало известно, что Сербия готовит изменения в закон о бюджете, которые могут открыть путь к национализации нефтеперерабатывающего завода NIS, находящегося под санкциями США.

Санкции в отношении NIS были введены Управлением по контролю за иностранными активами Минфина США в рамках ограничений против российского нефтяного сектора.

Завод является ключевым объектом энергетической инфраструктуры Сербии и ранее уже оказывался в центре дискуссий из-за санкционного давления.

Близкая соратница президента Сербии Александра Вучича Ана Брнабич заявила, что парламент рассмотрит соответствующие поправки, подготовленные правящей партией. По ее словам, одна из них предусматривает возможность взять NIS под контроль в определенный момент.