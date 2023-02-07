ua ru
Вт, 07 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Брянской области вновь раздались "хлопки": ранены двое оккупантов, - СМИ

Новина українською →
Брянская область, Вторник 07 февраля 2023 10:15
В Брянской области вновь раздались "хлопки": ранены двое оккупантов, - СМИ Фото: в Брянской области вновь раздались "хлопки" (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Брянской области РФ накануне вечером раздались очередные взрывы. Из-за якобы атаку беспилотника ранены двое оккупантов, в том числе командир.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Astra.

Как утверждают российские СМИ, вечером 6 февраля беспилотник атаковал Севский район Брянской области. С коптера якобы было сброшено взрывное устройство.

В результате взрыва ранения получили двое оккупантов - срочник и командир. Оба были госпитализированы.

Напомним, ранее в Брянской области противовоздушная оборона якобы сбила ракету "Точка У". Местные власти традиционно обвинили в атаке украинских военных.

Также мы писали, что в российском Брянске готовят несколько школ для мест дислокации оккупантов. Как объясняет местная власть, военные нужны в учебных заведениях "на случай ЧП".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация вибухи
NEWS
Более 1000 уничтоженных оккупантов, 14 танков и 28 ББМ: Генштаб назвал новые потери РФ
Более 1000 уничтоженных оккупантов, 14 танков и 28 ББМ: Генштаб назвал новые потери РФ
DAILY
Запрет на бензин и дизель. Как новые санкции Запада ударят по России
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Запрет на бензин и дизель. Как новые санкции Запада ударят по России