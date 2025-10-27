На Белгородском водохранилище введен режим чрезвычайной ситуации,- рос.СМИ

В Белгороде 27 октября был объявлен режим ЧС после того, как ВСУ дважды атаковали греблю местного водохранилища.

Российские СМИ ссылаются на решение Федерального агентства водных ресурсов "Центррегионводхоз".

По данным ведомства, в результате ударов получили повреждения донный водовыпуск и оба затвора, которые отвечают за регуляцию уровня воды.

Это уже привело к снижению уровня на один метр.

На плотине ведутся аварийно-восстановительные работы, заявили в ведомстве. В частности, рабочие приступили к засыпке канала, чтобы избежать обмеления водохранилища и затопления территорий ниже по течению.

Что известно об атаке на водохранилище

В ночь на субботу, 25 октября, российские СМИ и местные паблики начали сообщать, будто украинские войска атаковали плотину Белгородского водохранилища ракетами HIMARS.

Отмечалось, что в результате прилета были повреждены несколько зданий с техническим оборудованием, подъемные механизмы одного из спускных шлюзов и гребень дамбы.

На следующий день в СМИ появилась информация, что в ночь на 26 октября Белгородскую дамбу атаковали дроны, в результате чего была повреждена плотина (что повлекло резкое поднятие воды в реке Северский Донец).

Утром уровень воды упал более чем на метр.

В течение дня атаки на нее продолжались.

Впоследствии местные власти подтвердили подтопление 10 участков в Шебекинском округе и объявили эвакуацию населения.

Согласно предварительным данным, удар по плотине мог фактически отрезать часть российских войск от снабжения и переправ, усложнив их боевые действия на этом направлении.

Вечером 26 октября командующий Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины Роберт "Мадяр" Бровди подтвердил, что "птахи" 1 отдельного центра СБС (трансформированный 14 полк СБС) нанесли удар по плотине Белгородского водохранилища, в результате чего оно "дало трещину".