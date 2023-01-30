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В Белгородской области громко: власть говорит об "обстреле", есть пострадавшие

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Белгородская область, Понедельник 30 января 2023 10:25
В Белгородской области громко: власть говорит об "обстреле", есть пострадавшие Фото: в Белгородской области сообщили о якобы "обстреле" (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В российской Белгородской области с утра неспокойно. Местные жители жалуются на взрывы, а власти уже заявили об "обстреле" и пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы и заявление губернатора региона Вячеслава Гладкова.

"В настоящее время продолжается обстрел села Безлюдовка Шебекинского городского округа. По предварительным данным, двое пострадавших - мужчины с осколочными ранениями и контузией. Медицинские и оперативные службы выехали на место", - пишет Гладков.

Между тем, жители Безлюдковки жалуются на взрывы и сообщают, что получают СМС-уведомления от спасателей с требованием спуститься в подвал.

Напомним, что вчера в РФ также было неспокойно и в Курской области, там насчитали 12 "прилетов" и сообщали о проблемах со светом.

Также мы писали о том, что в одном из сел в Белгородской области были проблемы с электричеством после "бавовны".

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