В Белгородской области упал военный самолет Ил-76

"Военный самолет Ил-76 упал в Белгородской области. Об этом сообщил наш источник. Предварительно инцидент произошел в Корочанском районе", - пишет Telegram-канал "112".

При этом губернатор региона подтвердил, что в Корочанском районе произошло какое-то чрезвычайное происшествие. Гладков не написал, что случилось, но отметил, что едет на место инцидента.

В сети также публикуются первые видео с места падения военно-транспортного самолета Ил-76. Также в сети пишут, что на борту самолета могло быть 63 человека.

Что известно об Ил-76

Ил-76 - это советский и российский тяжелый военно-транспортный самолет. Эксплуатировать эти самолеты начали еще в 1975 году. Ил-76 был первым в истории СССР военно-транспортным самолетом с турбореактивным двигателем.

Эти воздушные суда используются Россией для перекидывания как личного состава, так и тяжелой техники.

Из открытых источников известно, что самолет способен доставлять грузы максимальной массой 28-60 тонн на расстояние до 4,2 тысячи км с крейсерской скоростью 770-800 км/ч. Экипаж составляет 6-7 человек.

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