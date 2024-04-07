В Белгородской области жалуются на атаку дронов и пожары в нескольких районах

По словам российского чиновника, "воздушное нападение" этой ночью было зафиксировано в Шебекинском и Грайворонском городских округах области.

Также он рассказал о последствиях этой атаки с применением беспилотников, которые традиционно приписал к украинским.

Так, губернатор Белгородской области заявил о пожаре в поселке Ленинский в Шебекинском городском округе, где из-за якобы сброса взрывчатки с дрона вспыхнула кровля частного жилищного домовладения.

"Пожарными расчетами вспышка оперативно была ликвидирована", - заверил чиновник

Кроме того, в селе Дроновка Шебекинского городского округа, по его словам, в результате атаки FPV-дронов сгорели два автомобиля.

"Также повреждена линия газопередачи. Оперативные и аварийные службы приступят к ликвидации последствий в светлое время суток", - говорится в заявлении губернатора.

Атаки дронов в России

Напомним, за последние несколько месяцев в России участились обстрелы ударными беспилотниками по городам и объектам критической инфраструктуры. С начала наступления российских добровольцев в марте, обстрелы и пожары регулярно фиксируются также в приграничных с Украиной Курской, Белгородской и Брянской областях.

Так, ранее сообщалось, что 1 апреля под обстрел попал Белгород. В городе загорелись дома и автомобили.

Перед этим, утром 31 марта, в Белгородской области прогремели взрывы. В одном из домов вспыхнул пожар.

Ночью 3 апреля в городе Курск вспыхнул масштабный пожар, и тогда местные власти рассказывали о сбитии ударных беспилотников в области. На следующий день в Курске снова раздавались взрывы и произошел пожар, в регионе работала ПВО из-за атаки дронов.

Кроме того, украинские военные и спецназовцы регулярно атакуют беспилотниками российские нефтеперерабатывающие заводы. Только с начала 2024 года против российских НПЗ было совершено 15 атак, существенные повреждения получили восемь предприятий.

Так, 2 апреля военные ударили по установке первичной переработки нефти на НПЗ в Нижнекамске, в результате чего так возник пожар. В тот же день беспилотники атаковали завод по производству дронов Shahed в Татарстане.

Добавим, по данным источников РБК-Украина, в ночь на 5 апреля Главное управление разведки вместе с Вооруженными силами Украины организовали операцию, в рамках которой были нанесены удары по трем аэродромам россиян.