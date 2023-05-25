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В Белгородской области РФ нашли авиабомбу весом 500 кг

Фото: в Белгородской области РФ нашли авиабомбу весом 500 кг (иллюстрация/росСМИ)
Автор: Наталия Гурковская

В Белгородской области России, недалеко от границы с Украиной, нашли советскую авиабомбу ФАБ-500. Ее в основном используют ВКС РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Mash.

"Авиабомбу ФАБ-500 нашли в поле около села Калинино в Белгородской области в 23 км от границы с Украиной", - говорится в сообщении.

Как отмечается, до ближайших домов не более 300 метров. По данным Telegram-канала, ее обнаружили при работе в полях.

"Сейчас территорию оцепили и поставили рядом охрану. Обезвредить находку планируют сегодня днем", - пишут авторы.

Отметим, что это не впервые, когда в РФ находят ФАБ-500. По данным росСМИ, буквально в апреле в Белгороде также нашли такую авиабомбу на глубине пяти метров. Из-за этого пришлось эвакуировать более около 3 тысяч жителей 17 многоэтажек, расположенных неподалеку.

Для справки

ФАБ-500 - это разработанная во времена СССР 500-килограммовая авиационная бомба общего назначения с фугасной боеголовкой, которую в основном используют ВКС России. Оригинальная модель М-54 выпущена в 1954 году. Бомба является неуправляемой и совместима с большинством моделей советских самолетов.

Именно такую бомбу российские оккупанты в марте 2022 года сбросили на 9-этажный жилой дом в Харькове с авиации. Тогда она не разорвалась, пробила крышу и осталась на техническом этаже.

Вывоз неразорвавшейся авиабомбы ФАБ-500 (wikipedia.org)

Напомним, ФАБы Россия использует чаще всего при ударах с авиации по приграничью Украины. Например, подобный случай был ранее зафиксирован в Черниговской области. А в Херсонской области авиабомбу ФАБ нашли прямо во дворе жилого дома.

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