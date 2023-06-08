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Снова "громко". В Белгородской области фиксируют работу ПВО

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Четверг 08 июня 2023 22:43
Снова "громко". В Белгородской области фиксируют работу ПВО Иллюстративное фото: в Белгородской области фиксируют работу ПВО (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В российской Белгородской области сегодня, 8 июня, начали работать системы противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

В сети публикуют видео, на котором можно заметить работу российских ЗРК по воздушной цели.

При этом в Telegram-каналах публикуют фото с неизвестными обломками, которые якобы упали в Белгородской области.

Взрывы в Белгородской области

Отметим, что последнее время жители пограничной с Украиной Белгородской области часто слышат взрывы. В частности, они прогремели в регионе сегодня утром. Тогда в сети писали про обрыв ЛЭП под Белгородом.

При этом на днях в Шебекино Белгородской области начался масштабный пожар. Местные жители жаловались на обстрел.

Также в Белгородской области недавно начался новый рейд бойцов "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России", которые помогают Украине защищаться от вторжения оккупантов.

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